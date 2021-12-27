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«Сибирь» в овертайме обыграла «Салават Юлаев»

Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла в Новосибирске.
27 декабря 2021 17:55
автор: Максим Скороходов

«Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Салават Юлаев» со счетом 3:2 ОТ.

В составе башкирской команды забивали Николай Кулемин (9-я минута) и Михаил Науменков (36). У сибиряков шайбы забрасывали Валентин Пьянов (22), Евгений Чесалин в большинстве (35) и Ник Шор, который принес победу своей команде в овертайме (61).

Таким образом, новосибирский клуб набрал 50 очков и остался на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, а команда из Уфы, добыв 57 очко, продолжает быть третьей.

«Сибирь» 29 декабря примет на своем льду «Нефтехимик», а «Салават Юлаев» сыграет в гостях против «Барыса».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Кулемин (Кадейкин), 8:02

1:1 – Пьянов (Ли, Литовченко), 21:04

2:1 – Чесалин (Шор, Чайковски), 34:36 - Бол.

2:2 – Науменков (Кадейкин, Кулемин), 35:02

3:2 – Шор (Ли), 60:44

источник: «Советский спорт»
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