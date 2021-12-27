«Барус» победил «Авангард» в серии буллитов

«Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Авангард» со счетом 3:2Б.

В составе казахстанской команды забивали Никита Михайлис (4-я минута), Кертис Волк (16). У клуба из России большинство реализовал Стефан Да Коста (8), а в меньшинстве шайбу забросил Анатолий Голышев (39).

Победитель определился в серии буллитов, где точнее были хоккеисты «Барыса», а победный бросок совершил Линден Вэй.

Таким образом, казахстанская команда набрала 42 очка и осталась в зоне плей-офф на восьмом месте Восточной конференции, уральский клуб находится строчкой ниже (40 очков).

«Барыс» 29 декабря примет на своем льду «Салават Юлаев», а «Автомобилист» также дома сыграет с «Ак Барсом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 3:2Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 2:1Б)

Голы:

1:0 – Михайлис (Волк, Шалапов), 3:33

1:1 – Да Коста (Мэйсек, Спунер), 7:22 - Бол.

2:1 – Волк (Лилья, Михайлис), 15:47

2:2 – Голышев (Гареев), 38:48 - Мен.

32 – Вэй - победный буллит