«Барус» победил «Авангард» в серии буллитов

«Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Авангард» со счетом 3:2Б.
В составе казахстанской команды забивали Никита Михайлис (4-я минута), Кертис Волк (16). У клуба из России большинство реализовал Стефан Да Коста (8), а в меньшинстве шайбу забросил Анатолий Голышев (39).
Победитель определился в серии буллитов, где точнее были хоккеисты «Барыса», а победный бросок совершил Линден Вэй.
Таким образом, казахстанская команда набрала 42 очка и осталась в зоне плей-офф на восьмом месте Восточной конференции, уральский клуб находится строчкой ниже (40 очков).
«Барыс» 29 декабря примет на своем льду «Салават Юлаев», а «Автомобилист» также дома сыграет с «Ак Барсом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 3:2Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 2:1Б)
Голы:
1:0 – Михайлис (Волк, Шалапов), 3:33
1:1 – Да Коста (Мэйсек, Спунер), 7:22 - Бол.
2:1 – Волк (Лилья, Михайлис), 15:47
2:2 – Голышев (Гареев), 38:48 - Мен.
32 – Вэй - победный буллит