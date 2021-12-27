«Спартак» одержал третью победу подряд, обыграв «Торпедо»

«Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Торпедо» со счетом 3:1.
В составе красно-белых забивали Иван Дроздов (15-я минута), Дмитрий Кугрышев (49) и Александр Хохлачев в пустые ворота (60), у нижегородцев отличился Кенни Агостино (21).
Таким образом, московская команда одержала третью победу подряд и набрала 51 очко, занимая седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Торпедо» идет девятым, имея 46 очков.
«Спартак» 29 декабря сыграет в гостях с «Локомотивом», «Торпедо» на следующий день примет на своем льду рижское «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижегородская область) - «Спартак» (Москва) - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы:
0:1 – Дроздов (Кугрышев, Ручкин), 14:26
1:1 – Агостино (Миле, Жафяров), 20:23
1:2 – Кугрышев (Дроздов, Ручкин), 48:13
1:3– Хохлачев (Широков, Лехтеря), 59:27