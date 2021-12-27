«Ак Барс» выиграл у «Металлурга» в овертайме, отыгравшись со счета 1:3 по ходу игры

Магнитогорский «Металлург» одолел казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился 4:3 в пользу хозяев.

В состав казанской команды заброшенными шайбами отличились Илья Сафонов (6, 57-я минуты), Пе Линдхольм (59) . У магнитогорской команды забивали Филипп Майе (8), Алексей Маклюков (45) и Джош Карри (55).

После этого матча «Металлург» остался на первой позиции Востока с 66-ю очками, «Ак Барс» поднялся на третье место и имеет 58 баллов.

Следующий матч в регулярном чемпионате «магнитка» проведет на выезде против минского «Динамо» 29 декабря, а «Ак Барс» поедет в гости к «Автомобилисту» в этот же день.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Магнитогорск) 2:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0).

Голы:

1:0 - Сафонов - 05:19

1:1 - Майе (Голдобин, Лайпсик) - 07:45

1:2 - Маклюков (Чибисов) - 44:13

1:3 - Карри (Маклюков, Чибисов) - 54:48

2:3 - Сафонов (Зарипов, Кемпфер) - 56:48

3:3 - Линдхольм (Кагарлицкий, Кемпфер) - 58:56

4:3 -

Вратари: Билялов - Олкинуора

Броски: 35-15

Штраф: 4-6