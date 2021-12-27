Брэд Маршан - о вердикте НХЛ не ехать на Олимпиаду: Это должно было быть решением игроков

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан высказался о решении руководителей НХЛ отказаться от поездки на Олимпиаду в Пекин-2022. Форвард подчеркнул, что организация поступила так, как ей выгодно.

«Я считаю, что хоккеисты тренируются, работают всю жизнь, чтобы получить возможность соревноваться на таком уровне. Игроки должны решать, ехать им или нет, независимо от того, что происходит в мире.

Лучшие хоккеисты мира должны иметь возможность участвовать в Олимпийских играх.

Что есть, то есть. Это бизнес, а мы активы. Давайте называть вещи своими именами», - цитирует Маршана The Score.

Отметим, что последний крупный турнир с участием заокеанских игроков прошел в 2016 на Кубке мира.

В 2018 году на Олимпиаде в Корее в финале сошлись сборные России и Германии, победу одержали россияне в овертайме.