Стал известен состав молодежной сборной России на игру со Швейцарией

Опубликован состав национальной сборной России на игру второго тура группового этапа со Швейцарией. Матч начнется в 00:30 мск.
Гуськов (Аскаров);
Мухамадуллин — Смирнов, Демидов — Хуснутдинов — Мичков;
Кирсанов — Новиков, Свечков — Танков — Чибриков;
Грудинин — Савиков, Тютнев — Пономарев — Юров;
Стеклов, Злодеев — Зинченко — Дидковский — Гуслистов.
Отметим, что лидерами в группе B идут сборные Швеции и США, имеющие в своем активе три очка. Швейцария в игре с Россией проведет первый матч на турнире.
источник: «Советский спорт»