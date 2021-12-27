Немировски назвал плохую реализацию главной причиной поражения «Торпедо» от «Спартака»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски дал комментарий после поражения своей команды от московского «Спартака» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Снова все, как и в прошлой игре. Есть моменты, но мы их не забиваем. А соперник, наоборот, делает это. А у нас моментов много, бросков много, но голов нет», - приводит слова специалиста пресс-служба «Торпедо».

В составе красно-белых забивали Иван Дроздов (15-я минута), Дмитрий Кугрышев (49) и Александр Хохлачев в пустые ворота (60), у нижегородцев отличился Кенни Агостино (21).

Таким образом, московская команда одержала третью победу подряд и набрала 51 очко, занимая седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Торпедо» идет девятым, имея 46 очков.

«Спартак» 29 декабря сыграет в гостях с «Локомотивом», «Торпедо» на следующий день примет на своем льду рижское «Динамо».