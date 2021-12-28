Кагарлицкий - о победе «Ак Барса» над «Металлургом»: Это одна из наших лучших игр в сезоне

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий дал комментарий после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:3 ОТ).

«Хорошая, интересная игра для болельщиков и для нас. Очень хотелось выиграть заключительный матч дома в этом году. Считаю, что это одна из наших лучших игр в сезоне», - приводит слова Дмитрия официальный сайт КХЛ.

В состав казанской команды заброшенными шайбами отличились Илья Сафонов (6, 57-я минуты), Пе Линдхольм (59) . У магнитогорской команды забивали Филипп Майе (8), Алексей Маклюков (45) и Джош Карри (55).

После этого матча «Металлург» остался на первой позиции Востока с 66-ю очками, «Ак Барс» поднялся на третье место и имеет 58 баллов.

Следующий матч в регулярном чемпионате «магнитка» проведет на выезде против минского «Динамо» 29 декабря, а «Ак Барс» поедет в гости к «Автомобилисту» в этот же день.