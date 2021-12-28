Воробьев - о поражении «Металлурга» от «Ак Барса»: Пары минут не хватило отстоять нужный счет

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев дал комментарий после поражения своей команды от «Ак Барса» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы выстроили игру от обороны, много бросков Юхо Олкинуора отразил, чуть-чуть, пары минут не хватило отстоять нужный счет. Ребята отдали все, что у них есть на сегодняшний день», - приводит слова специалиста пресс-служба «Ак Барса».

В состав казанской команды заброшенными шайбами отличились Илья Сафонов (6, 57-я минуты), Пе Линдхольм (59) . У магнитогорской команды забивали Филипп Майе (8), Алексей Маклюков (45) и Джош Карри (55).

После этого матча «Металлург» остался на первой позиции Востока с 66-ю очками, «Ак Барс» поднялся на третье место и имеет 58 баллов.

Следующий матч в регулярном чемпионате «магнитка» проведет на выезде против минского «Динамо» 29 декабря, а «Ак Барс» поедет в гости к «Автомобилисту» в этот же день.