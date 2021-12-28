Сборная России одержала первую победу на МЧМ, выиграв у Швейцарии

28 декабря в Ред-Дире состоялся матч второго тура группового этапа МЧМ-2022 между сборными России и Швейцарии. Победу в этой игре одержали подопечные Сергея Зубова со счетом 4:2.

В составе сборной России отличились Данила Юров (1+1), Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. Аттилио Биаска и Фабиан Рицман забили за сборную Швейцарии.

Ворота сборной России в этой игре защищал Егор Гуськов, отразивший 15 из 17 бросков. Его швейцарский визави Кевин Паше сделал 28 сейвов после 32 голевых попыток.

В следующем матче российская команда сыграет против Словакии. Матч пройдет 30 декабря в 00:30 мск.