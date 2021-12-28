17-летний Мичков повторил результат Овечкина в стартовых матчах МЧМ

28 декабря в Ред-Дире состоялся матч второго тура группового этапа МЧМ-2022 между сборными России и Швейцарии. Победу в этой игре одержали подопечные Сергея Зубова со счетом 4:2.

В составе сборной России отличились Данила Юров (1+1), Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. Аттилио Биаска и Фабиан Рицман забили за сборную Швейцарии.

На счету Мичкова гол в матче со Швейцарией стал третьим на турнире. Ранее он дважды поражал ворота в игре со Швецией. Таким образом, Мичков сравнялся по этому показателю с Александром Овечкиным, который в 2003-м году также забросил три шайбы в первых двух матчах своего первого молодежного первенства.