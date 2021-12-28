Главный тренер сборной Швейцарии - о Мичкове: Для МЧМ хорошо, что здесь выступают такие таланты

Главный тренер сборной Швейцарии Марко Байер прокомментировал игру российского форварда Матвея Мичкова, который помог своей команде одолеть Швейцарию в матче второго тура группового этапа МЧМ-2022 (4:2).

Мичков - великолепный игрок, у которого впереди большое будущее. Для МЧМ хорошо, что здесь выступают такие талантливые ребята.

На что мы способны в этом МЧМ? Мы идем от матча к матчу, наша цель - выйти в четвертьфинал, но впереди еще долгий путь. Сегодняшний день был только началом, думаю, мы добились прогресса», - передает слов Байера «Чемпионат».

Следующий матч на турнире швейцарцы проведут против США 29 декабря в 00:30 мск.