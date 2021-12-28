Светлов считает, что о силе молодежных сборных России и Швеции стоит судить после игр с США

Российский тренер Сергей Светлов рассказал, когда стоит давать прогнозы на выступление фаворитов группы В на молодежном чемпионате мира по хоккею.

«С нетерпением жду ближайших матчей россиян и шведов с американцами. После этих игр картина чемпионата станет более понятной», - приводит слова Светлова RT, ссылаясь на Russia-Hockey.

Добавим, что шведы одержали две победы в стартовых турах, а россияне одну, проиграв «три крунур» (3:6) и выиграв у Швейцарии (4:2). Швеция сыграет с США 30 декабря, а российские хоккеисты - ранним утром 1 января по московскому времени.