Сергей Зубов: Состояние наших вратарей великолепное

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов оценил игру своих вратарей - Гуськова и Аскарова - на турнире в Канаде.

«Мы оцениваем их игру, анализируем, их состояние великолепное. Преждевременные выводы делать не будем, обсуждаем все спорные моменты. Относительно выбора их на матч, придем к решению непосредственно в день игры», - передает слова Зубова ТАСС.

Отметим, что в первом матче турнира со шведами (3:6) Аскаров провел на льду 40 минут, после чего его заменил в воротах Гуськов. Прошедшую игру со Швейцарией место в основе занял именно Гуськов.