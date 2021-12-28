Чернышенко назвал снобизмом решение не отпускать хоккеистов НХЛ на Олимпиаду

Вице-премьер России по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко раскритиковал решение НХЛ не отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пекине.

«Я думаю, что это такой североамериканский снобизм, смешанный просто с жадностью, да еще и прикрытый заботой о здоровье хоккеистов», - приводит слова Чернышенко RT, ссылаясь на РИА Новости.

Добавим, что во время проведение зимней Олимпиады НХЛ планирует организовать перенесенные из-за коронавируса игры регулярного чемпионата. Накануне были отложены еще три матча.