Кожевников - о вратарях сборной России на МЧМ: Уверенности нет ни в одном, ни в другом

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил первую победу сборной России на турнире МЧМ-2022 над сборной Швейцарией (4:2), а также рассказал о вратарях национальной команды.

«Здорово сыграли со Швейцарией. Конечно, надо ответственнее к моментам относиться, а то создаём, но в завершении не получается. Что касается вратаря, то сыграл он хорошо. Но уверенности нет ни в одном, ни во втором. Вратарская позиция и была такой — ни шатко ни валко», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Отметим, что в первом матче турнира со шведами (3:6) Аскаров провел на льду 40 минут, после чего его заменил в воротах Гуськов. Прошедшую игру со Швейцарией место в основе занял именно Гуськов.