Борис Михайлов: Если меньше говорить о Мичкове, вы увидите, что сборная России сильна

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил степень готовности сборной России к турниру, а также рассказал о форварде национальной команды Матвее Мичкове, который забросил три шайбы в двух матчах.

«Сейчас очень много говорят о Мичкове. Давайте меньше говорить, тогда вы увидите, что команда достаточно сильная, вот и все.

Можно подумать, что хоккей остановится. Нет, он играет в команде, он играет на команду, просто у него получается лучше других, так как это ему дано природой», – считает Михайлов ТАСС.

На счету Мичкова гол в матче со Швейцарией стал третьим на турнире. Ранее он дважды поражал ворота в игре со Швецией. Таким образом, Мичков сравнялся по этому показателю с Александром Овечкиным, который в 2003-м году также забросил три шайбы в первых двух матчах своего первого молодежного первенства.