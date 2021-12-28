«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА, возглавив Западную конференцию КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА уступил «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу бело-голубых.

В составе победителей дубль оформил Оскар Линдберг (32-я и 55-я минуты), а также по одной шайбе забросили Станислав Галиев (52-я) Андрей Педан (58-я).

У хозяев отличились Клас Далбек (27-я), Михаил Григоренко (38-я) и Максим Соркин (50-я).

Таким образом, «Динамо» с 61 очком возглавило турнирную таблицу Западной конференции. ЦСКА располагается на четвертой позиции, имея в своем активе 58 очков.

В следующем матче ЦСКА примет дома финский «Йокерит», а «Динамо» сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью». Обе встречи состоятся 30 декабря.