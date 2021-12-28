«Авангард» в овертайме победил рижское «Динамо» в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» принимало на своей площадке омский «Авангард». Встреча в основное время завершилась со счетом 3:3. В овертайме победу российскому клубу принес Корбан Найт.

В составе латвийской команды отличились Кристапс Кристапс (15-я минута), Янис Сваненбергс (22-я) и Гинтс Мейя (30-я).

Гости ответили дублем в исполнении Оливера Каски (46-я и 58-я), а также одну шайбу забросил Арсений Грицюк (50-я).

Таким образом, «Динамо» с 35 очками занимает 12-ю позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» располагается на пятой строчке «Востока», имея в своем активе 53 очка.

В следующем матче «Динамо» сыграет на выезде с нижегородским «Торпело», а «Авангард» примет дома челябинский «Трактор». Обе встречи состоятся 30 декабря.