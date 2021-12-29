НХЛ вернулась после паузы, связанной с коронавирусом и рождеством, «Тампа-Бэй» обыграла «Монреаль»

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Монреаль» со счетом 5:4 ОТ.

У клуба из Канады забивали Лукас Вейдемо (11-я минута), Рафаэль Харви-Пинар (23), Кейл Клаг (47) и Дэвид Савар (54). В составе американской команды дубль оформил Брэйден Пойнт (12, 15), также по шайбе забросили Росс Колтон (29), Кори Перри (60) и Ондржей Палат, принесший в овертайме победу своему клубу (61).

Таким образом, «молнии» набрали 46 очков и закрепились не первом месте в Атлантическом дивизионе, который с 18 очками замыкает его сегодняшний соперник.

31 декабря «Монреаль» проведет гостевую встречу с «Каролиной», а «Тампа», также на выезде сыграет против «Флориды».

Добавим, что этот матч был первым в НХЛ после рождественской паузы, которая была увеличена из-за распространения в клубах штамма короновируса «омикрон». В ковид-протоколе на сегодняшний день находятся в том числе российских игроки «молний» Андрей Василевский и Михаил Сергачев.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - Монреаль Канадиенс» - 5:4 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы:

0:1 – Вейдемо (Пакетт, Пеццетта), 10:46

1:1 – Пойнт (Хедман, Жозеф), 11:38

2:1 – Пойнт (Киллорн), 14:10

2:2 – Харви-Пинар (Шунемен, Нику), 22:05

3:2 – Колтон (Перри, Стэмкос), 28:11

3:3 – Клэг (Пелинг, Кауфилд), 46:11

3:4 – Савар, 53:09

4:4 – Перри (Пойнт, Киллорн), 59:40

5:4 – Палат (Хедман), 60:36