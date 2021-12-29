НХЛ объявила о переносе десяти игр регулярного чемпионата

НХЛ объявила о переносе десяти матчей регулярного чемпионата.

В назначенный день из-за вспышек коронавируса в обеих командах не пройдет игра между «Айлендерс» и «Детройтом» (должна была состоятся 30 декабря).

Также из-за коронавирусных ограничений, связанных с пересечением государственных границ, были отложены матчи «Оттава» - «Питтсбург» (31 декабря), «Калгари» - «Виннипег» (1 января), «Торонто» - «Каролина» (4 января), «Монреаль» - «Вашингтон» (5 января), «Монреаль» - «Торонто» (7 января), «Монреаль» - «Баффало» (9 января), «Виннипег» - «Сиэтл» (9 января), «Монреаль» - «Коламбус» (11 января) и «Виннипег» - «Миннесота» (11 января).

Новые даты игр на данный момент неизвестны.

Добавим, что регулярный чемпионат НХЛ сегодня вернулся после рождественской паузы, которая была увеличена из-за распространения в клубах штамма коронавируса «омикрон».