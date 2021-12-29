Два очка Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Аризону» в регулярном чемпионате НХЛ

«Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Аризону» со счетом 8:7Б.
В составе хозяев льда голами отличились Александр Барабанов (3-я минута), Ник Бонино (12), Радим Шимек (26), Джеффри Вил (26), Тимо Майер (35), Томаш Гертл (42) и Логан Кутюр (53).
Отметим, что Барабанов также отдал оду голевую передачу.
У гостей по дублю оформили Лоусон Крауз (6, 48) и Янис Мозер (18, 40 - большинство), также по шайбе забросили Клэйтон Келлер (28), Шейн Гостисбехер (57) и Эндрю Лэдд в большинстве (59).
Победитель встречи определялся в серии послематчевых буллитов, где точнее были хоккеисты «Сан-Хосе», у которого свои попытки реализовали Кутюр и Гертл.
Таким образом, «акулы» набрали 33 очка и поднялись на пятое место в Тихоокеанском дивизионе, «койоты» с 15 очками замыкают Центральный дивизион.
31 декабря «Сан-Хосе» примет на своем льду Филадельфию», а 3 января «Аризона» сыграет дома против «Далласа».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе Шаркс» - «Аризона Койотис» - 8:7Б (2:2, 3:2, 2:3, 0:0, 2:0Б)
Голы:
1:0 – Барабанов (Майер, Кутюр), 2:46
1:1 – Крауз (Кессел), 5:36
2:1 – Бонино (Кольяно, Ньето), 11:22
2:2 – Мозер (Крауз), 17:40
3:2 – Шимек (Влэшик, Халбжевакс), 25:27
4:2 – Вил (Педерсон, Гаджович), 25:34
4:3 – Келлер (Ларссон, Кессел), 27:48
5:3 – Майер, 34:13
5:4 – Мозер (Эрикссон, Ларссон), 39:37 - Бол.
6:4 – Гертл (Грегор), 41:44
6:5 – Крауз (Кессел, Майо), 47:35
7:5 – Кутюр (Барабанов, Карлссон), 53:00
7:6 – Гостисбехер (Кессел, Ларссон), 56:51
7:7 – Лэдд (Гостисбехер, Крауз), 58:31
8:7 – Кутюр, Гертл - буллиты