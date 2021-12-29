Вайсфельд - о техническом поражении США на МЧМ: Есть регламент, такие правила

Известный хоккейный менеджер и комментатор Леонид Вайсфельд отреагировал на новость об отмене матча сборных Швейцарии и США в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею из-за выявления случаев заболевания коронавирусом у американцев, а также о присуждении команде США технического поражения в этой встрече со счетом 0:1.

«Есть регламент. Людей собирают перед турниром и знакомят с правилами. Все должны были принять это к сведению. Такие правила. Мы не можем говорить хорошие они или плохие. На результаты нашей сборной это техническое поражение никак не повлияет. Для нас чемпионат мира начнется с четвертьфинала. Это будет главной игрой, а все остальное для команды подготовка. Ситуацию со сборной США надо принять к сведению и понимать, что нужно внимательно относиться к таким вопросам. Может произойти такая ситуация, поэтому надо принять все меры, чтобы это не произошло с нашей командой», - приводит слова Вайсфельда «Спорт-Экспресс».

Напомним, американцы выступают в одной группе со сборной России. Встреча между командами запланирована на 1 января 2022 года. Начало в 05.30 по московскому времени.

После двух матчей в активе сборной России два очка. Команда Сергея Зубова уступила в стартовой встрече шведам со счетом 3:6, однако затем обыграла швейцарцев - 4:2.