«Спартак» продлил контракт с Хохлачевым

Московский «Спартак» продлил контракт с лучшим снайпером команды Александром Хохлачевым.

Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2024 года.

«Александр Хохлачев - один из лидеров команды, системообразующий игрок, вокруг которого строится нынешний «Спартак». Уверен, что продление контракта порадует наших болельщиков, которые очень любят Александра и эта новость станет для них приятным подарком к Новому году!», - приводит слова спортивного директора красно-белых Романа Беляева клубная пресс-служба.

Напомним, в текущем сезоне Хохлачев провел 43 матча, в которых набрал 32 (14+18) очка.

Александр является воспитанником клуба. Хоккеист дважды в карьере выигрывал Кубок Гагарина - в составе СКА и омского «Авангарда».