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Неделя звезд хоккея в Челябинске перенесена на один год из-за пандемии

В текущем сезоне не состоятся матчи звезд КХЛ и ЖХЛ, а также Кубок вызова МХЛ.
Неделя звезд хоккея в Челябинске перенесена на один год из-за пандемии
29 декабря 2021 14:01
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Трактор"

КХЛ объявила о переносе Недели звезд хоккея в Челябинске с 2022 на 2023 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«К сожалению, нестабильная ситуация с пандемией в мире продолжает накладывать свой отпечаток на хоккейную жизнь во всех странах, отменяются турниры, переносятся матчи. Чтобы гарантировать сохранность здоровья игроков и болельщиков в текущих условиях, нам пришлось бы отменить большую часть запланированных развлекательных активностей и ввести для игроков жесткий «пузырь» после прилета, что противоречит духу мероприятия. Здоровье игроков и болельщиков, а также полноценное выступление сборных на Олимпиаде-2022 – приоритет Лиги и региона, именно поэтому мы совместно пришли к такому непростому решению», - цитирует пресс-служба КХЛ слова президента организации Алексея Морозова.

Последний на текущий момент Матч звезд КХЛ прошел в 2020 году, тогда хозяином мероприятия стал домашний стадион московского «Динамо», а в главном турнире победил Дивизион Боброва.

Напомним, что из-за распространения в своих клубах штамма коронавируса под названием «омикрон» НХЛ запретила своим хоккеистам выступать на зимней Олимпиаде в Пекине. Таким образом, сборную России будут собирать в основном из представителей КХЛ.

источник: КХЛ
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