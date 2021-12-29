Неделя звезд хоккея в Челябинске перенесена на один год из-за пандемии

КХЛ объявила о переносе Недели звезд хоккея в Челябинске с 2022 на 2023 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«К сожалению, нестабильная ситуация с пандемией в мире продолжает накладывать свой отпечаток на хоккейную жизнь во всех странах, отменяются турниры, переносятся матчи. Чтобы гарантировать сохранность здоровья игроков и болельщиков в текущих условиях, нам пришлось бы отменить большую часть запланированных развлекательных активностей и ввести для игроков жесткий «пузырь» после прилета, что противоречит духу мероприятия. Здоровье игроков и болельщиков, а также полноценное выступление сборных на Олимпиаде-2022 – приоритет Лиги и региона, именно поэтому мы совместно пришли к такому непростому решению», - цитирует пресс-служба КХЛ слова президента организации Алексея Морозова.

Последний на текущий момент Матч звезд КХЛ прошел в 2020 году, тогда хозяином мероприятия стал домашний стадион московского «Динамо», а в главном турнире победил Дивизион Боброва.

Напомним, что из-за распространения в своих клубах штамма коронавируса под названием «омикрон» НХЛ запретила своим хоккеистам выступать на зимней Олимпиаде в Пекине. Таким образом, сборную России будут собирать в основном из представителей КХЛ.