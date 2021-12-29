СКА обыграл «Адмирал» во Владивостоке

СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Адмирал» со счетом 3:1.
На шайбу защитника клуба из Владивостока Динара Хамидуллина (18-я минута) армейцы ответили голами Даниила Пыленкова (26), Андрея Кузьменко (34) и Евгения Тимкина (54).
Таким образом, команда из Санкт-Петербурга набрала 62 очка и возглавила турнирную таблицу Западной конференции, «Адмирал» с 27 очками идет одиннадцатым на Востоке.
3 января команда с Приморского края сыграет дома с «Амуром», СКА на следующий день проведет выездную игру против «Куньлуня».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы:
1:0 – Хамидуллин (Макаренко, Кестнер), 17:42
1:1 – Пыленков (Воробьев, Робинсон), 25:51
1:2 – Кузьменко, 33:15
1:3 – Тимкин (Галимов), 53:47