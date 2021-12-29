Валерий Брагин: Мне сложно комментировать наши удаления

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал игру своей команды против «Адмирала» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы тяжеловато вошли в игру, но во втором и третьем периоде здорово работали. Думаю, мы заслуженно победили. Самое главное, что ребята достали энергию, они молодцы. Было непросто, но мы смогли сыграть в свою игру. Самонов провел хороший матч.

Наши удаления мне сложно комментировать. Поймали нас на пересменке… Бывает, что ж теперь», - приводит слова наставника пресс-служба лиги.

Напомним, встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:1 в пользу питерцев.

СКА набрал 62 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.

Дальневосточники с 27 очками остались 11-ми на Востоке.