«Сибирь» на своем льду обыграла в овертайме «Нефтехимик»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Нефтехимиком» завершился в овертайме победой хозяев льда со счетом 2:1.
В составе новосибирской команды заброшенными шайбами отметились Александр Шаров (28-я минута) и Егор Аланов (55). «Нефтехимик» ответил голами Евгения Митякина (19) и Вячеслава Лещенко (57).
Решающая шайба в овертайме на счету Аланова (63).
Отметим, что в данный момент «Сибирь» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. «Нефтехимик» идет седьмым с 45 очками.
3 января новосибирцы сыграют дома против «Ак Барса», а команда из Нижнекамска примет «Нижний Новгород».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 3:2 (1:0, 1:0, 0:2)
Голы:
0:1 – Митякин (Порядин)
1:1 – Шаров (Шенфельд, Шор)
2:1 – Аланов (Ли, Морозов)
2:2 – Лещенко (Гиматов)
3:2 – Аланов ()
Вратари: Красоткин – .
Броски: 40 – 24.
Штраф: 4 – 8.