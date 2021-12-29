В Санкт-Петербурге разрешили заполнять трибуны в январе на 50 процентов

Правительство Санкт-Петербурга разрешило заполнять трибуны в январе на спортивных мероприятиях на 50 процентов.

«Уже в начале 2022 года нас ждет множество событий. На «Сибур-Арене» запланированы матчи волейбольного и баскетбольного клубов «Зенит». «Юбилейный» примет матчи хоккейного клуба «Динамо» (Санкт-Петербург) и физкультурно-зрелищное мероприятие «Аленький цветочек». Ледовый дворец примет матчи СКА и физкультурно-зрелищное мероприятие «Золушка». Спортивный комплекс «Хоккейный город» примет матчи хоккейного клуба «СКА-Нева». Спортивный комплекс Морского технического университета примет матчи волейбольного клуба «Ленинградка», - такое заявление сделал вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

Напомним, для посещения любых соревнований зрителям также будет необходимо предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание.