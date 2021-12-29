Чемпион мира 2012 года Свитов стал игроком «Омских Крыльев»

Пресс-служба «Омских Крыльев» объявила о подписании контракта с нападающим Александром Свитовым.

По информации источника, соглашение между 39-летним россиянином и командой ВХЛ рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, что Свитов является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» и «Салавата Юлаева». В общей сложности он отыграл в КХЛ 612 матчей, забросил 105 шайб и отдал 126 результативных передач. В составе сборной России форвард стал чемпионом мира-2012.

Добавим, что в последние полтора года Свитов не принимал участия в официальных встречах.