Дубль Шмелева принес «Салавату Юлаеву» гостевую победу над «Барысом»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» добились выездной победы над «Барысом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард уфимцев Сергей Шмелев, записавший на свой счет две заброшенных шайбы на 13-й и 28-й минутах. Соперник ответил голом Линдена Вея (24).
Таким образом, «Салават Юлаев» набрал 59 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» идет восьмым с 42 очками.
3 января команда из Башкортостана сыграет дома против «Металлурга», а казахстанский клуб в тот же день на своей площадке примет рижское «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы:
0:1 – Шмелев (Кулемин, Науменков), 12:51
1:1 – Вей (Морроу, Юрчо), 23:08
1:2 – Шмелев (Кадейкин), 27:03
Вратари: Ортио – Шарыченков.
Броски: 31 – 25.
Штраф: 6 – 10.