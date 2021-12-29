Два игрока сборной США на МЧМ-2022 сдали повторный положительный тест на коронавирус

Хоккейный журналист Боб Маккензи рассказал, при каких условиях может состояться матч молодежного чемпионата мира между США и Швецией.

Напомним, что американцем было присуждено техническое поражение со счетом 0:1 из-за двух положительных тестов на COVID-19 у хоккеистов национальной команды.

«Все будет зависеть от результатов теста, которые американцы сдали сегодня утром. Если какой-либо игрок сдает отрицательный тест в течение суток, ему разрешено играть. Положительный результат исключит этого игрока и его соседа по комнате из игры. Два игрока с положительными результатами сдали повторный положительный тест, это означает, что они фактически выбывают из МЧМ. Тесты были проведены очень рано, результаты должны быть доступны не позднее, чем за четыре часа до начала матча», – написал журналист в своем твиттере.

Добавим, что матч между США и Швецией должен состояться 30 декабря. Начало встречи запланировано на 5:30 по московскому времени. Обе команды являются соперниками сборной России по группе.