«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге, забросив пять шайб в ворота своего соперника

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Ак Барс» завершился победой казанского клуба со счетом 5:1.

В составе команды из Татарстана шайбы забросили Артем Галимов, отличившийся дублем на 4-й и 54-й минуте, а также Михаил Глухов (14), Илья Сафонов (16) и Марк Барберио (53). У хозяев гол забил Павел Куликов (59).

Отметим, что сегодняшний результат позволил «Ак Барсу» набрать 60 очков и вернуться на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» располагается на девятой строчке с 40 очками – команда потерпела свое шестое поражение кряду в чемпионате.

3 января казанцы сыграют в гостях против «Сибири», а клуб из Екатеринбурга в тот же день встретится на выезде с «Йокеритом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Ак Барс» (Казань) – 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)

Голы:

0:1 – Галимов, 03:18

0:2 – Глухов (Барберио), 13:08

0:3 – Сафонов (Лукоянов), 15:18

0:4 – Барберио (Зарипов, Лукоянов), 52:39

0:5 – Галимов (Кэмпфер, Дыняк), 53:42

1:5 – Куликов (Рылов, Овчинников), 58:29 (бол.)

Вратари: Шикин (Галкин, 14) – Билялов.

Броски: 31 – 34.

Штраф: 18 – 14.