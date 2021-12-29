Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге, забросив пять шайб в ворота своего соперника

Команда Николая Заварухина не может победить в КХЛ на протяжении шести встреч кряду.
29 декабря 2021 19:32
автор: Владислав Корегин

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Ак Барс» завершился победой казанского клуба со счетом 5:1.

В составе команды из Татарстана шайбы забросили Артем Галимов, отличившийся дублем на 4-й и 54-й минуте, а также Михаил Глухов (14), Илья Сафонов (16) и Марк Барберио (53). У хозяев гол забил Павел Куликов (59).

Отметим, что сегодняшний результат позволил «Ак Барсу» набрать 60 очков и вернуться на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» располагается на девятой строчке с 40 очками – команда потерпела свое шестое поражение кряду в чемпионате.

3 января казанцы сыграют в гостях против «Сибири», а клуб из Екатеринбурга в тот же день встретится на выезде с «Йокеритом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Ак Барс» (Казань) – 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)

Голы:

0:1 – Галимов, 03:18
0:2 – Глухов (Барберио), 13:08
0:3 – Сафонов (Лукоянов), 15:18
0:4 – Барберио (Зарипов, Лукоянов), 52:39
0:5 – Галимов (Кэмпфер, Дыняк), 53:42
1:5 – Куликов (Рылов, Овчинников), 58:29 (бол.)

Вратари: Шикин (Галкин, 14) – Билялов.
Броски: 31 – 34.
Штраф: 18 – 14.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Меняла любовников: Губерниев сравнил Туктамышеву с Екатериной IIГандболисткам разрешили играть в шортах после скандала на ЧЕРоднина не смолчала о падении Туктамышевой: вот что заявила
Нисканен-шоу, Большунов с серебром, а Непряева с бронзой. «Тур де Ски» разгоняется
Второй престижной лыжной многодневки получился для российских спортсмен куда успешнее первого.
Вчера её все жалели, сегодня — ненавидят. Как Диана Дэвис победила глухоту и прорвалась в сборную России
Одна из главных сенсаций этого сезона: небывалый для танцев на льду прогресс вчерашних юниоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина только что стали серебряными призерами чемпионата России и в январе дебютируют на ЧЕ.
Где правда, а где ложь? На ЦСКА под Новый год устроили атаку: пишут то о банкротстве, то о приходе Николича
Последние дни уходящего года не дают расслабиться армейцам.
«Ливерпуль» упустит три трофея? Как Кубок Африки «убьет» АПЛ
Стартующий 9 января Кубок африканских наций (КАН) станет головной болью для многих клубов АПЛ. Так, «Ливерпуль», уже отстающий от «Ман Сити» на шесть очков, сыграет в Кубке лиги с «Арсеналом» без Садио Мане и Мохамеда Салаха, а в Милан на матч плей-офф Лиги чемпионов отправится спустя неделю после финала КАН.
ЧП на МЧМ! Американцам влепили технарь из-за ковида, а ведь это наш самый сильный соперник по группе
Два хоккеиста молодежной сборной США сдали положительные тесты на коронавирус. Команда отправлена на карантин в полном составе.
Шипачев репетирует Олимпиаду? Как «Динамо» вытащило сумасшедшее дерби с ЦСКА
Четвертое в нынешнем сезоне «силовое дерби» принесло суперволевую победу бело-голубым (4:3), отыгравшимся в концовке с 1:3.
От друга Месси до конкурента Кокорина. Семь самых ожидаемых трансферов 2022 года
Многие футбольные суперзвезды в наступающем году сменят клубную прописку. «Плеймейкер» выделил семь главных трансферов, которые суммарно потянут под 700 миллионов евро!
Клэбо — победу, Большунову — санки. Наши лыжники провалили старт «Тур де Ски»
Мужской и женский финалы спринта в рамках престижной лыжной многодневки обошлись без участия российских спортсменов.
Хватит жалеть Туктамышеву, лучше отправьте ее на чемпионат мира! Рейтинг олимпийского сезона #5
Чемпионат России в Санкт-Петербурге определил трех фигуристок, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы, а затем, скорее всего, и на Олимпиаде. Это Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Есть первая победа, но опять с ошибками и с нервами. Как Россия раскатала Швейцарию на МЧМ
В своем втором матче на молодежном чемпионате мира российская сборная одержала первую победу, испытав немало проблем с командой Швейцарии (4:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика