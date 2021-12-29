Матч молодежного ЧМ между Финляндией и Чехией может не состояться из-за коронавируса

Под угрозой срыва оказалась игра групповой стадии МЧМ-2022 между Финляндией и Чехией.

Как сообщает в своем твиттере журналист Кори Пронман, встреча может не состояться из-за коронавируса. Матч запланирован на 29 декабря. Начало намечено на 22:00 по московскому времени.

«По слухам, в сегодняшней игре Финляндия – Чехия может быть проблема с коронавирусом. Считаю, что проблема исходит от чешской стороны», – написал Пронман.

Ранее был отменен матч между сборными США и Швейцарии из-за двух положительных тестов у игроков «звзедно-полосатых». Американцам присуждено техническое поражение - 1:0.