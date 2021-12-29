Финляндии засчитали техническую победу в матче с МЧМ-2022 с Чехией, игра отменена из-за коронавируса

ИИХФ отменила матч чемпионата мира среди молодежных команд между сборными Финляндии и Чехии.

Как сообщает официальный сайт организации, встреча не состоится из-за положительного результата теста на COVID-19 у игрока чешской команды.

«В связи с обязательным командным карантином после положительного результата теста одного из ее игроков сборная Чехии не сможет участвовать в матче 29 декабря с Финляндией на МЧМ-2022.

Таким образом, Финляндии засчитана техническая победа со счетом 1:0.

Отмечается, что чешская команда отправлена на карантин. Позднее будет решено сможет ли она принять участие в матче с Австрией, запланированной на 31 декабря.