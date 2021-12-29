«Спартак» одержал четвертую победу подряд, обыграв на выезде «Локомотив»

Московский «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Локомотив» со счетом 4:2.

В составе красно-белых отличились Данила Квартальнов (3-я минута), Илья Баранов (6), Александр Никишин (26) и Александр Хохлачев (60).

У ярославского клуба забивали Егор Коршков (41) и Артем Анисимов (46).

Таким образом, команда Бориса Миронова набрали 53 очка и поднялись на седьмое место Западной конференции, а подопечные Игоря Никитина с 54 очками остаются на шестой строчке.

5 января «Спартак» сыграет на выезде с «Сибирью», а «Локомотив» двумя днями ранее примет московское «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) - «Спартак» (Москва) - 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Голы: 0:1 – Квартальнов (Солодухин, Евенко)

0:2 – Баранов

0:3 – Никишин (Хохлачев, Хеед)

1:3 – Коршков (Елесин, Баранцев)

2:3 – Анисимов

2:4 – Хохлачев

Вратари: Пасуале - Красиков