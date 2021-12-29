Малкин не планирует завершать карьеру еще три-четыре года

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о восстановлении после перенесенной операции на колено.

Напомним, что в июне спортсмен перенес хирургическое вмешательство. Перед стартом сезона НХЛ Малкин был помещен в долгосрочный писок травмированных.

«Хочу играть еще три-четыре года. Не хочу каждую игру беспокоиться о своем колене. Оно стало на 200% сильнее», – цитирует хоккеиста твиттер Pens Inside Scoop.

Добавим, что «Питтсбург» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 30 матчах.