Минское «Динамо» обыграло на своей площадке «Металлург»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на своем льду обыграло »Металлург» со счетом 1:0.
Автором единственной шайбы стал Артур Демков. Нападающий отличился в большинстве на 8-й минуте встречи.
Минчане набрали 50 очков и продолжают занимать восьмое место на Западе. «Металлург» остается лидером на Востоке. У магнитогорского клуба 66 очков.
3 января «Динамо» сыграет в гостях с «Северсталью». «Металлург» в Уфе встретится с «Салаватом Юлаевым».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск, Белоруссия) - «Металлург» (Магнитогорск, Россия) - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол:
1:0 - Демков (Бек, Альмквист), 7:24 (5х4)
источник: «Советский спорт»