России засчитали поражение в матче МЧМ со Словакией, Мичков сдал положительный тест на COVID-19

Матч молодежного чемпионата мира между командами России и Словакии отменен.

Как сообщает ТАСС, игра не состоится из-за случая заражения коронавирусом в российской сборной. Команде Сергея Зубова засчитано поражение со счетом 0:1. Игра должна была пройти в канадском Ред Дире 30 декабря.

По информации «РИА Новости», положительный тест сдал форвард Матвей Мичков. На счету 17-летнего нападающего три заброшенные шайбы в двух матчах.

Ранее на турнире были отменены встречи США - Швейцария и Чехия - Финляндия.