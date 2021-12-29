Молодежный чемпионат мира-2022 могут отменить в ближайшие часы

Почетный президент ИИХФ Рене Фазель считает, что в ближайшее время могут отменить молодежный чемпионат мира.

Напомним, что ранее организаторы отменили матчи США-Швейцария, Финляндия-Чехия.

Несколько минут назад стало известно, что не будет сыграна встреча Россия-Словакия. Положительный тест на коронавирус сдал форвард россиян Матвей Мичков. Команде Сергея Зубова засчитали техническое поражение - 0:1.

«Кто-то спросил меня о том, что два российских игрока сдали положительный тест, но я этого не знаю. Единственное, что я знаю, что Люк Тардиф попросил собрать совещание Совета ИИХФ, на котором будут обсуждать статус-кво турнира. Через час или два вы узнаете больше», – цитирует Фазеля «Чемпионат».

Добавим, что по сообщениям СМИ, несколько федераций обратились в ИИХФ с просьбой отменить турнир.

Отметим, что ранее сборная России уступила Швеции (3:6) и обыграла Швейцарию (4:2).