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Фетисов - о возможной отмене МЧМ: Все страдают, спортивный принцип уже не является определяющим

Турнир проходит в Эдмонтоне и Ред Дире.
29 декабря 2021 23:20
автор: Александр Поволоцкий

Двукратный олимпийски чемпион Вячеслав Фетисов считает, что МЧМ-2022 в Канаде скоро отменят.

Напомним, что ранее организаторы отменили матчи США-Швейцария, Финляндия-Чехия. Также не будет сыграна встреча Россия-Словакия. Положительный тест на коронавирус сдал форвард россиян Матвей Мичков. Команде Сергея Зубова засчитали техническое поражение - 0:1.

«Даже в истории с допингом команду дисквалифицируют из-за трех спортсменов, а здесь из-за одного ковидного случая. Странная история. Стоит ли остановить чемпионат? Приостанавливать уже нет смысла, думаю, его в принципе отменят. Для меня спортивный принцип уже не является определяющим», - цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Несколько национальных федераций обратились в ИИХФ с просьбой отменить турнир.

Отметим, что ранее сборная России уступила Швеции (3:6) и обыграла Швейцарию (4:2).

источник: «Спорт-Экспресс»
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