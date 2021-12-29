Фетисов - о возможной отмене МЧМ: Все страдают, спортивный принцип уже не является определяющим

Двукратный олимпийски чемпион Вячеслав Фетисов считает, что МЧМ-2022 в Канаде скоро отменят.

Напомним, что ранее организаторы отменили матчи США-Швейцария, Финляндия-Чехия. Также не будет сыграна встреча Россия-Словакия. Положительный тест на коронавирус сдал форвард россиян Матвей Мичков. Команде Сергея Зубова засчитали техническое поражение - 0:1.

«Даже в истории с допингом команду дисквалифицируют из-за трех спортсменов, а здесь из-за одного ковидного случая. Странная история. Стоит ли остановить чемпионат? Приостанавливать уже нет смысла, думаю, его в принципе отменят. Для меня спортивный принцип уже не является определяющим», - цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Несколько национальных федераций обратились в ИИХФ с просьбой отменить турнир.

Отметим, что ранее сборная России уступила Швеции (3:6) и обыграла Швейцарию (4:2).