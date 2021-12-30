Гол и результативная передача Панарина не помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на своей площадке оказалась сильнее «Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Пантерз».
В составе победителей отличились Антон Лунделль, Маккензи Уигар, Картер Вераге и Энтони Дюклер. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 30 бросков.
У гостей отметились Мика Зибанеджад, Крис Крайдер и Артемий Панарин, на счету которого также голевая передача.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» – «Рейнджерс» – 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
Голы:
0:1 – 12 Панарин (Труба, Строум)
1:1 – 26 Лунделль (Ломберг, Форслинг)
1:2 – 33 Зибанежад (Гаек, Панарин)
2:2 – 46 Уигар (Марчмент, Луостаринен)
3:2 – 51 Верхаг (Форслинг, Гудас)
4:2 – 55 Дюклер (Беннетт) 4:3 – 60 Крайдер (Зибанежад)
Вратари: Бобровский 30/33 – Шестеркин 28/32.