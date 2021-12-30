Шайба Кузнецова принесла «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом», Овечкин сделал голевую передачу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своей площадке оказался сильнее «Нэшвилла». Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Кэпиталз».
В составе победителей отличились Евгений Кузнецов, Ларс Эллер, Джон Карлсон, Ник Дауд и Карл Хагелин. Российский форвард Александр Овечкин отметился голевой передачей. Защитник Дмитрий Орлов сделал два ассиста. Голкипер Илья Самсонов отразил 16 из 19 бросков.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Люка Канина, Филипа Форсберга и Якова Тренина.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Нэшвилл» – 5:3 (3:0, 0:3, 2:0)
Голы:
1:0 – 4 Эллер (Овечкин, Карлсон)
2:0 – 14 Карлсон (Орлов, Бэкстрем)
3:0 – 19 Дауд (Кемпни, Хагелин)
3:1 – 22 Тренин (Фаббро, Жанно)
3:2 – 28 Канин (Харпур, Толванен)
3:3 – 28 Форсберг (Гранлунд, Фаббро)
4:3 – 55 Кузнецов (Карлсон, Оши)
5:3 – 59 Хагелин ()
Вратари: Самсонов 17/20 – Сарос 32/36.