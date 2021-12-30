Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Эдмонтон»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на своей площадке оказался сильнее «Эдмонтона». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Блюз».
В составе победителей отличились российский нападающий Владимир Тарасенко, а также Роберт Томас, Джордан Кайру и Брендон Саад. У гостей заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль и Эван Бушар.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» – «Эдмонтон» – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Голы:
1:0 – 5 Томас (Кайру, Тарасенко)
2:0 – 8 Кайру (Крюг, Тарасенко)
2:1 – 8 Драйзайтль (Куку, Ямамото)
2:2 – 32 Бушар (Макдэвид)
3:2 – 36 Тарасенко (Фолк, Кайру)
4:2 – 42 Саад (Крюг, Перрон)
Вратари: Биннингтон 26/28 – Майк Смит 29/33.
источник: «Советский спорт»