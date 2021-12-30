Шайба Проворова в овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Сиэтлом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на выезде обыграла «Сиэтл Кракен».
Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.
В составе победителей отличились Джеймс Ван Римсдайк, оформивший дубль, и российский защитник Иван Проворов.
Хозяева забросили две шайбы стараниями Янни Гурда и Жереми Лозона.
Таким образом, «Филадельфия» набрала 31 очко и вышла на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Сиэтл» с 24 очками остался 15-м на Западе.
источник: «Советский спорт»