Тренер Финляндии раскритиковал организаторов МЧМ-2022 после отмены турнира из-за коронавируса

Главный тренер молодежной сборной Финляндии Антти Пеннанен раскритиковал организаторов МЧМ-2022 из-за отмены турнира.

«Я зол, потому что проблема МЧМ-2022 - не коронавирус, а то, что это был плохо организованный турнир. Это многое говорит о текущем состоянии ИИХФ», - приводит слова специалиста Ilta-Sanomat.

Напомним, что ранее техническое поражение со счетом 0:1 из-за положительных тестов игроков на COVID-19 было присуждено США в матче со Швейцарией, чехам - в матче с Финляндией. Затем поражение в игре со Словакией засчитали России. Положительный результат теста был выявлен у нападающего Матвея Мичкова.