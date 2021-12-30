Финский журналист считает, что Канада была озабочена победой на МЧМ, забыв про безопасность

Финский журналист Пекка Ялонен раскритиковал организаторов МЧМ-2022 из-за отмены турнира.

«Все обсуждают ИИХФ, но не Канаду, вина которой тоже есть. Канада была слишком озабочена тем, чтобы обеспечить своей сборной победу в этом турнире, забыв про безопасность всех остальных участников в тесном «пузыре», - написал Пекка в своем твиттере.

Напомним, что ранее техническое поражение со счетом 0:1 из-за положительных тестов игроков на COVID-19 было присуждено США в матче со Швейцарией, чехам - в матче с Финляндией. Затем поражение в игре со Словакией засчитали России. Положительный результат теста был выявлен у нападающего Матвея Мичкова.