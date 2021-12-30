Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент IIHF планирует провести МЧМ в конце текущего сезона

Международная федерация хочет дать турниру рестарт в июне
30 декабря 2021 09:38
автор: Александр Шульгин

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что молодежный чемпионат мира, отмененный в Канаде, может быть сыгран в июне.

«Игроки, которым к лету исполнится 20 лет, смогут принять участие в турнире. Ведь он пройдет в этом же сезоне, никаких перемен не будет. На турнире будет выступать та же возрастная группа. Если бы перенос был на следующий сезон, то это другое дело. Но мы хотим провести турнир где-то в конце сезона. Говорим об июне, но обсуждения еще идут. Главное, что он состоится в этом году, поэтому составы будут те же.

Пока не знаю, пройдет ли новый МЧМ-2022 в «пузыре» или нет. Мы бы хотели провести нормальный турнир, поэтому и обсуждаем июнь - думаем, что ситуация к тому времени улучшится», - приводит слова Тардифа «Чемпионат».

Напомним, накануне стало известно об отмене сначала трех запланированных на 30 декабря матчей, в том числе, с участием сборной России, а затем и всего турнира. Причиной стали вспышки коронавируса в составах команд.

Напомним, Россия успела провести на турнире две встречи, уступив шведам 3:6 и обыграв Швейцарию - 4:2.

Перед матчем против Словакии нападающий россиян Матвей Мичков сдал положительный тест на коронавирус. Изначально команде Сергея Зубова было засчитано техническое поражение со счетом 0:1, однако затем было принято решение об отмене турнира.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Неспроста студенты избили Соловьева: выяснилось такоеОтец Мичкова не стал молчать после положительного теста МатвеяНеожиданные слова Тутберидзе о фигуристке Туктамышевой
В день отмены МЧМ-2022 зажгли наши звезды МЧМ-2011! Кузнецов, Тарасенко и Панарин ударно отметили рестарт НХЛ (видео)
Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко стали лучшими игроками первых после ковидного перерыва матчей «Вашингтона» и «Сент-Луиса», а еще один наш победитель МЧМ-2011 Артемий Панарин набрал два очка за «Рейнджерс».
Пузырь, который лопнул. Почему отмена хоккейного МЧМ — это провал жадных канадских организаторов
Молодежный чемпионат мира досрочно прекращен после отмены трех матчей группового этапа. Перед этим технические поражения были засчитаны сборным США, Чехии и России. Хоккейная общественность негодует.
Шок в Канаде! Молодежный чемпионат мира по хоккею не прерван, а отменен
На молодежном чемпионате мира в Канаде случаи заражения коронавирусом были выявлены у россиян и чехов. Матчи Россия – Словакия и Финляндия – Чехия отменили, а следом та же участь постигла и турнир в целом.
Нисканен-шоу, Большунов с серебром, а Непряева с бронзой. «Тур де Ски» разгоняется
Второй престижной лыжной многодневки получился для российских спортсмен куда успешнее первого.
Вчера её все жалели, сегодня — ненавидят. Как Диана Дэвис победила глухоту и прорвалась в сборную России
Одна из главных сенсаций этого сезона: небывалый для танцев на льду прогресс вчерашних юниоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина только что стали серебряными призерами чемпионата России и в январе дебютируют на ЧЕ.
Где правда, а где ложь? На ЦСКА под Новый год устроили атаку: пишут то о банкротстве, то о приходе Николича
Последние дни уходящего года не дают расслабиться армейцам.
«Ливерпуль» упустит три трофея? Как Кубок Африки «убьет» АПЛ
Стартующий 9 января Кубок африканских наций (КАН) станет головной болью для многих клубов АПЛ. Так, «Ливерпуль», уже отстающий от «Ман Сити» на шесть очков, сыграет в Кубке лиги с «Арсеналом» без Садио Мане и Мохамеда Салаха, а в Милан на матч плей-офф Лиги чемпионов отправится спустя неделю после финала КАН.
ЧП на МЧМ! Американцам влепили технарь из-за ковида, а ведь это наш самый сильный соперник по группе
Два хоккеиста молодежной сборной США сдали положительные тесты на коронавирус. Команда отправлена на карантин в полном составе.
Шипачев репетирует Олимпиаду? Как «Динамо» вытащило сумасшедшее дерби с ЦСКА
Четвертое в нынешнем сезоне «силовое дерби» принесло суперволевую победу бело-голубым (4:3), отыгравшимся в концовке с 1:3.
От друга Месси до конкурента Кокорина. Семь самых ожидаемых трансферов 2022 года
Многие футбольные суперзвезды в наступающем году сменят клубную прописку. «Плеймейкер» выделил семь главных трансферов, которые суммарно потянут под 700 миллионов евро!
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика