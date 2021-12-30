Президент IIHF планирует провести МЧМ в конце текущего сезона

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что молодежный чемпионат мира, отмененный в Канаде, может быть сыгран в июне.

«Игроки, которым к лету исполнится 20 лет, смогут принять участие в турнире. Ведь он пройдет в этом же сезоне, никаких перемен не будет. На турнире будет выступать та же возрастная группа. Если бы перенос был на следующий сезон, то это другое дело. Но мы хотим провести турнир где-то в конце сезона. Говорим об июне, но обсуждения еще идут. Главное, что он состоится в этом году, поэтому составы будут те же.

Пока не знаю, пройдет ли новый МЧМ-2022 в «пузыре» или нет. Мы бы хотели провести нормальный турнир, поэтому и обсуждаем июнь - думаем, что ситуация к тому времени улучшится», - приводит слова Тардифа «Чемпионат».

Напомним, накануне стало известно об отмене сначала трех запланированных на 30 декабря матчей, в том числе, с участием сборной России, а затем и всего турнира. Причиной стали вспышки коронавируса в составах команд.

Напомним, Россия успела провести на турнире две встречи, уступив шведам 3:6 и обыграв Швейцарию - 4:2.

Перед матчем против Словакии нападающий россиян Матвей Мичков сдал положительный тест на коронавирус. Изначально команде Сергея Зубова было засчитано техническое поражение со счетом 0:1, однако затем было принято решение об отмене турнира.