Тренер «Автомобилиста» Заварухин извинился перед болельщиками после поражения от «Ак Барса»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин дал комментарий после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:5).

«Прежде всего, хочу извиниться перед болельщиками за результат. Хромала дисциплина. Соперник сыграл дисциплинированно, а мы нет в начале матча. Я не делю команду на легионеров или на русских. У нас одна команда», - приводит слова специалиста пресс-служба екатеринбургского клуба.

В составе команды из Татарстана шайбы забросили Артем Галимов, отличившийся дублем на 4-й и 54-й минуте, а также Михаил Глухов (14), Илья Сафонов (16) и Марк Барберио (53). У хозяев гол забил Павел Куликов (59).

Отметим, что сегодняшний результат позволил «Ак Барсу» набрать 60 очков и вернуться на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» располагается на девятой строчке с 40 очками – команда потерпела свое шестое поражение кряду в чемпионате.

3 января казанцы сыграют в гостях против «Сибири», а клуб из Екатеринбурга в тот же день встретится на выезде с «Йокеритом».