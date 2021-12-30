Яшин - об отмене МЧМ-2022 в Канаде: Это проблема всего мира

Экс-хоккеист сборной России Алексей Яшин отреагировал на отмену молодежного чемпионата мира-2022 в Канаде из-за коронавируса.

«Обидно - да, но какая сейчас в мире ситуация? Это форс-мажор и проблема всего мира. Не в моей компетенции судить правильно это или нет», - приводит слова Алексея «Чемпионат».

Напомним, что ранее техническое поражение со счетом 0:1 из-за положительных тестов игроков на COVID-19 было присуждено США в матче со Швейцарией, чехам - в матче с Финляндией. Затем поражение в игре со Словакией засчитали России. Положительный результат теста был выявлен у нападающего Матвея Мичкова.